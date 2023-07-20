Tank 300 станет гибридом

Как сообщают китайские СМИ, концерн Great Wall планирует выпустить на рынок гибридную версию внедорожника Tank 300

Поскольку некоторые технические характеристики были раскрыты китайским Министерством промышленности, мы можем предположить, что автомобиль получит идентичную гибридную силовую установку как у Tank 500 Hi4-T. В ее основе лежит 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 245 л.с и 163-сильный электромотор. Суммарная мощность - 408 л.с., а крутящий момент - 750 Нм. Батарея емкостью 37,1 кВт*ч позволяет преодолеть до 790 км.

Напомним, что Tank 300 на российском рынке представлен с бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Данный агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.