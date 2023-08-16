Tank 500 получил бронированную версию

На Московском военно-техническом форуме «Армия-2023» компания Armour Group представила бронированную версию Tank 500

Внешне автомобиль никак не изменился. Разработчики добавили бронезащиту толщиной от 4,5 до 6,5 мм., бронированные стекла толщиной 39 мм., защиту днища, решетки радиатора, а также воздухозаборников. Отмечается, что автомобиль способен остановить пулю снайперской винтовки или автомата Калашникова калибра от 5,45 до 7,62 мм., а также выдержать взрыв тратила массой 250 кг под днищем или взрыв 4-килограммового по бокам.

Об изменениях в силовой установке информации не было. Стандартная версия оснащается бензиновым турбомотором V6 объемом 3,0 л. Мощность - 299 л.с. Крутящий момент - 500 Нм. Автомобиль комплектуется 9-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.