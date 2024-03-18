В Китае начались продажи обновленного гибридного Tank 500 Hi4-T

Компания Tank выводит на родной рынок обновленную версию кроссовера Tank 500 Hi4-T. Автомобиль оснастили новым мотором и интеллектуальным полным приводом

Под капотом - 2,0-литровый турбомотор. Это более экономичный агрегат, работающий по циклу Миллера. Но к тому же, и более мощный - 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Электродвигатель тот же - 163 л.с. и 400 Нм. Суммарная мощность - 408 л.с. и 750 Нм. Емкость аккумулятора - 37,1 кВт*ч. На электротяге запас хода составляет 110 км. Средний расход топлива - 8,8 л (это примерно на 0,8 л меньше, чем в предыдущей). Коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Отмечается также, что разработчики перенастроили интеллектуальную систему полного привода, сделав ее более эффективной.

Изменения немного коснулись и оснащения. Автомобиль получил новый интерфейс мультимедийной системы, который выглядит более интуитивным. Также улучшили функцию подключения смартфона к развлекательному комплексу.