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4 дек 2024

Tank 500 получил новую гибридную силовую установку

Tank 500 получил новую гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Tank выводит на рынок новую версию кроссовера Tank 500 с гибридной силовой установкой Hi4-Z. Цены на родине стартуют от 379 800 юаней (примерно 5 530 000 рублей)

Под капотом гибрида Hi4-Z располагается прежний 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 252 л.с. Однако теперь ДВС сочетается с 3-ступенчатой коробкой DHT и двумя электродвигателями на 292 л.с. спереди и 326 л.с. сзади. Суммарная мощность силовой установки составляет 877 л.с. и 1195 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до “сотни” - 4,6 с.

Кроме этого, кроссоверу достался более энергоемкий аккумулятор на 59 кВт*ч. Для сравнения, у актуального Tank 500 Hi4-T емкость батареи - 37,1 кВТ*ч. Заявленный запас хода на электротяге у новой версии - 201 км, а в гибридном режиме - 1096 км (по циклу WLPT). Средний расход топлива - 8,6 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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