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19 янв 2024

Tank 500 получил в России гибридную модификацию

Tank 500 получил в России гибридную модификацию
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд компании Tank в России пополнился гибридной модификацией большого внедорожника Tank 500. Такая версия получила приставку Urban и оценивается от 6,3 миллиона рублей

Tank 500 Urban оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента и одним электродвигателем на 54 л.с., который интегрирован в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность - 299 л.с. и 616 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч - 7,9 с. Средний расход топлива - 8,5 л. на 100 км.

Данная модификация внешне отличается иной решеткой радиатора и новым дизайном колесных дисков. Габариты остались прежними: 4878/1934/1905 мм., при колесной базе в 2850 мм. Дорожный просвет - 224 мм. Больших изменений в интерьере нет, но автомобиль получил сервопривод складывания третьего ряда в пропорции 50/50, а на втором ряду отсутствует центральный подлокотник с сенсорным управлением функцией массажа.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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