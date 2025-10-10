Tank 500 получит 3,0-литровый дизельный мотор

Концерн Great Wall Motor объявил о разработке нового 3,0-литрового дизельного двигателя для модели Tank 500. Мировой дебют внедорожника с новым мотором состоится в мае 2026 года

Разработка двигателя ведется с нуля. В Great Wall обещают больше мощности по сравнению с нынешними дизелями объемом 2,0 и 2,4 литра. Конкретные технические характеристики пока не сообщаются.

Помимо Tank 500, 3,0-литровый дизель планируется установить и на пикапы семейства Cannon Alpha, известные в других странах как Shanhai Poer. Эти модели конструктивно близки к внедорожнику Tank и разделяют с ним общую платформу.