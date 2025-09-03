Tank 500 в России получил 394-сильную гибридную версию

Марка Tank представила в России новую модификацию внедорожника 500 под названием Hi-Charge. В этой версии автомобиль оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV)

Речь идет о тандеме 2,0-литрового турбомотора на 231 л.с. и одного электродвигателя. Суммарная мощность системы составляет 394 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до «сотни» – 6,9 с. Комплектуется гибрид батареей емкостью 37,1 кВт*ч. На электротяге автомобиль сможет преодолеть до 115 км. С 30 до 80% аккумулятор можно зарядить за 24 минуты, а полная зарядка до 100% займет около часа. Средний расход топлива – 8,44 л на 100 км. Как и другие версии Tank 500, гибрид получил полный привод.

Также Hi-Charge получил оригинальные 19-дюймовые колесные диски и бокс для запасного колеса на двери багажника. В остальном по оснащению гибрид соответствует самой топовой версии 500-го.