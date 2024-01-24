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24 янв 2024

На китайский рынок выходит Tank 700

На китайский рынок выходит Tank 700
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Tank готовится к старту продаж нового гибридного внедорожника Tank 700 Hi4-T. Ожидаемая стоимость на родине - 500 000 юаней (примерно 6,1 миллиона рублей)

Автомобиль получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 3,0-литровый турбированный V6 и электромотор, встроенный в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность - 523 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на отметке в 190 км/ч. Разгон до “сотни” займет 5 с. Привод - полный. Емкость аккумулятора и запас хода пока держатся в секрете. 

Дизайн Tank 700 выполнен в том же стиле, что и 400 модель. У автомобилей идентично оформлена передняя оптика и бампера. По габаритам 700 чуть больше 400: 5113 (с учетом запаски)/2061/1952 мм., при колесной базе в 3000 мм. Дорожный просвет составит 255 мм., глубина преодолеваемого брода - 900 мм, а углы въезда и съезда - 32 и 33 градуса. Салон полностью оригинальный и выполнен в минималистичном стиле. На передней панели устанавливается отдельный “парящий” тачскрин мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая. Привлекает внимание достаточно широкий центральный тоннель, где расположились две платформы для беспроводной зарядки телефонов, рычаг селектора КПП, два ряда “горячих” клавиш и дополнительный отсек для мелочовки. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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