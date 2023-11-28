Новые подробности о Tank 800

Руководство компании подтвердило скорый выход на китайский рынок нового флагманского кроссовера Tank 800. Известно, что автомобиль получит гибридную силовую установку

Дизайн кроссовера был представлен в виде концепта еще два года назад на Шанхайском автосалоне. С тех пор прототип серийной версии ни один раз попадал в объективы "шпионских" камер во время тестов на китайских дорогах. Дизайн автомобиля основан на актуальном Tank 500, который официально продается в России. Можно заметить схожие передние фары и решетку радиатора с вертикальными элементами. Салон у концепт кара был достаточно эксцентричным с отделкой из замши белого, желтого и фиолетового цветов.

В основе конструкции лежит платформа Great Wall, на которой также будет базироваться флагманский пикап X Cannon. Точные габариты не раскрываются, но ожидается, что длина достигнет 5500 мм.

Tank 800 получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит бензиновый 3-литровый V6 и 48-вольтный электрогенератор. Мощность составляет 525 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Данный агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

