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26 июл 2023

Появились изображения кроссовера Tank 800

Появились изображения кроссовера Tank 800

В сети были опубликованы шпионские фотографии предстоящего кроссовера премиум-класса под названием Tank 800

Пока экстерьер автомобиля скрывается под камуфляжем, но по некоторым деталям видно, что облик новинки основан на недавно представленном Tank 500. Можно заметить схожие передние фары и решетку радиатора с вертикальными элементами.

Tank 800 построен на платформе от пикапа Great Wall X Cannon. Это означает, что автомобиль получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит бензиновый 3-литровый V6 мощностью 354 л.с. и 48-вольтный электрогенератор. Данный агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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