В Китае готовят самую дорогую версию Tank 700

Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь опубликовал тизер нового внедорожника, обозначив его как “роскошный флагман”. Название официально не раскрыто, однако по силуэту и данным китайских регуляторов речь идет о версии Tank 700 Hi4-Z

Под покрывалом можно разглядеть характерный угловатый профиль кузова с выпуклыми колесными арками. На крыше заметен лидар, что указывает на продвинутый комплекс систем помощи водителю. Длина кузова составляет 5105 мм, а колесная база — 3000 мм.

Кроссовер получит гибридную силовую установку Hi4 Z. В состав системы входит 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 252 л.с. и два электромотора. Суммарная мощность — 972 л.с. Модель комплектуется батареей на 59,05 кВт*ч с запасом хода 190 км на электротяге. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 163 кВт, что позволяет восполнить заряд с 30% до 80% примерно за 15 минут.

Новая версия расположится выше модификации Hi4 T в иерархии бренда Tank. Модель разработана для конкуренции с Aito M9, который уже демонстрирует высокий уровень продаж на внутреннем рынке. Одновременно с этим компания разрабатывает еще один крупный кроссовер Wey V9X длиной 5299 мм и колесной базой 3150 мм. Модель получит батареи емкостью до 77,7 кВт*ч и сможет проезжать до 363 км на электротяге по циклу CLTC.

