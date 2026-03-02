Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2026

В Китае готовят самую дорогую версию Tank 700

В Китае готовят самую дорогую версию Tank 700
Автор фото: фирма-производитель

Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь опубликовал тизер нового внедорожника, обозначив его как “роскошный флагман”. Название официально не раскрыто, однако по силуэту и данным китайских регуляторов речь идет о версии Tank 700 Hi4-Z

Под покрывалом можно разглядеть характерный угловатый профиль кузова с выпуклыми колесными арками. На крыше заметен лидар, что указывает на продвинутый комплекс систем помощи водителю. Длина кузова составляет 5105 мм, а колесная база — 3000 мм.

Кроссовер получит гибридную силовую установку Hi4 Z. В состав системы входит 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 252 л.с. и два электромотора. Суммарная мощность — 972 л.с. Модель комплектуется батареей на 59,05 кВт*ч с запасом хода 190 км на электротяге. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 163 кВт, что позволяет восполнить заряд с 30% до 80% примерно за 15 минут.

Новая версия расположится выше модификации Hi4 T в иерархии бренда Tank. Модель разработана для конкуренции с Aito M9, который уже демонстрирует высокий уровень продаж на внутреннем рынке. Одновременно с этим компания разрабатывает еще один крупный кроссовер Wey V9X длиной 5299 мм и колесной базой 3150 мм. Модель получит батареи емкостью до 77,7 кВт*ч и сможет проезжать до 363 км на электротяге по циклу CLTC.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tank 500

Tank 500 получит 3,0-литровый дизельный мотор

10 октября 2025
Tank 500

Tank 500 в России получил 394-сильную гибридную версию

03 сентября 2025
Tank 300 (2025)

Great Wall Motors представил очередную версию Tank 300 и новый двигатель V8

28 апреля 2025
Tank 500 Hi4-Z (2025)

Tank 500 получил новую гибридную силовую установку

04 декабря 2024
Tank 300

Появились подробности о дизельном Tank 300

18 октября 2024
Tank 700

Tank 700 едет в Россию. Продажи начнутся до конца года

29 августа 2024

 Новости Tank

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе
Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 9 7