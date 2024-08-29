Автомобильный портал Motorpage
29 авг 2024

Tank 700 едет в Россию. Продажи начнутся до конца года

Tank 700 едет в Россию. Продажи начнутся до конца года
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд компании Tank в России скоро пополнится новым кроссовером 700. Это флагман линейки, который у нас будет предложен с гибридной силовой установкой

Tank 700 оснащен 3,0-литровым турбомотором V6 мощностью 354 л.с. и одним электродвигателем. Суммарная мощность системы - 422 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный. Заявленный разгон до 100 км/ч - 5,9 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. Емкости аккумулятора - 37,1 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 95 км.  Средний расход в гибридном режиме - 10,8 л. на 100 км.

Tank 700 получил рамную конструкцию и стал первой моделью бренда с адаптивной подвеской. Такая система позволяет автоматически менять настройки подвески в зависимости от дорожных условиях, считывая их с помощью датчиков и анализируя электроникой параметры  движения автомобиля. Габариты автомобиля: 5090/2061/1952 мм., при колесной базе в 3000 мм. Дорожный просвет составляет 255-282 мм. Глубина преодолеваемого брода - 900 мм.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tank 400

Tank 400 получит дизельный мотор

12 августа 2024
Tank 300

Tank 300 получит дизельный мотор

28 мая 2024
Tank 500 Hi4-T (2024)

В Китае начались продажи обновленного гибридного Tank 500 Hi4-T

18 марта 2024
Tank 330

Рассекречен новый Tank 300 с двигателем V6

12 марта 2024
Tank 800

Появились новые шпионские фотографии Tank 800

22 февраля 2024
Tank 700

На китайский рынок выходит Tank 700

24 января 2024

 Новости Tank

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2023) и снова про любовь
Тест драйв
26 августа 2024

FAW Bestune B70
"И снова про любовь"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"
Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски
Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"

Написано новостей:

3 5 0 3 5