Tank 700 едет в Россию. Продажи начнутся до конца года

Модельный ряд компании Tank в России скоро пополнится новым кроссовером 700. Это флагман линейки, который у нас будет предложен с гибридной силовой установкой

Tank 700 оснащен 3,0-литровым турбомотором V6 мощностью 354 л.с. и одним электродвигателем. Суммарная мощность системы - 422 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный. Заявленный разгон до 100 км/ч - 5,9 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. Емкости аккумулятора - 37,1 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 95 км. Средний расход в гибридном режиме - 10,8 л. на 100 км.

Tank 700 получил рамную конструкцию и стал первой моделью бренда с адаптивной подвеской. Такая система позволяет автоматически менять настройки подвески в зависимости от дорожных условиях, считывая их с помощью датчиков и анализируя электроникой параметры движения автомобиля. Габариты автомобиля: 5090/2061/1952 мм., при колесной базе в 3000 мм. Дорожный просвет составляет 255-282 мм. Глубина преодолеваемого брода - 900 мм.