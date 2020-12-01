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1 дек 2020

Индийцы продают автомобили в пузырях

Индийцы продают автомобили в пузырях

Это все Covid, который принуждает выдумывать всякие новшества, дабы соблюсти все необходимые нормы безопасности

Как обычно продавали автомобили в условиях пандемии? Все машины передавались клиентам после полной санитарной обработки. Компания Tata пошла еще дальше! Теперь все автомобили будут продаваться в специальных пузырях, дабы ни один вирус не попал на поверхность вожделенной машины.

Что за пузырь- обычный пластиковый чехол с прозрачными стенками, через которые машину прекрасно видно. К слову, называется вся эта конструкция Safety Bubble – она была создана в рамках глобальной программы Sanitized by Tata Motors, запущенной в августе 2020 года. Эта процедура подразумевает глубокую очистку и дезинфекцию автомобиля, а также меры по сокращению физических контактов во время доставки покупателям.

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Drom

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