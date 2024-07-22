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22 июл 2024

Индийская марка Tata рассекретила дизайн нового кросс-купе Curvv

Индийская марка Tata рассекретила дизайн нового кросс-купе Curvv
Автор фото: фирма-производитель

Индийская компания Tata представила свой первый кросс-купе Curvv. Рассекречены внешний облик и моторная гамма, но без подробных технических характеристик

Tata Curvv предложат как с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, так и в виде электрокара. Пока никаких конкретных данных не сообщается, но для электрического Curvv.ev заявлен большой запас хода. Кроме этого модель оснастят современными системами безопасностями и другими “умными” функциями.

Внешне Curvv выделяется узкой светодиодной оптикой, растянутой по всей ширине передней части, скрытыми дверными ручками, достаточно массивными пластиковым обвесом и крупной решеткой радиатора. У электрической версии вместо нее установлена заглушка в цвет кузова.

При написании новости использовалась информация:
autocarindia

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