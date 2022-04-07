Tata представила свой первый купе-кроссовер

Индийский автомобильный концерн, который когда-то показал миру ультрабюджетный хэтчбек Tata Nano, представил автомобиль совершенно иного - более высокого класса

Речь идет о купе-кроссовере Curvv. Название, к слову, является очень символичным, так как в переводе оно означает "изгиб". Надо сказать, что перед нами концептуальная модель, но производитель уже заявил, что серийная версия будет повторять концепт на девяносто процентов.

Если говорить о дизайне машины, то в глаза бросается сложная светотехника. И двери без оконных рамок - такое решение характерно для седанов-хардтопов. Что касается платформы, то в основе кроссовера лежит архитектура Tata Generation 2 EV, которая предполагает использование чисто электрических силовых установок. Мощность Curvv не уточняется, зато производитель раскрыл характеристики запаса хода, который составляет 450 километров.

Любопытный факт, наши коллеги из Autocar India сообщают, что серийный купе-кроссовер получит и альтернативный вариант с двигателем внутреннего сгорания — видимо, он сохранит тот же кузов, но будет опираться на другую платформу.