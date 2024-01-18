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18 янв 2024

Представлен бюджетный индийский электрокар Tata Punch

Представлен бюджетный индийский электрокар Tata Punch
Автор фото: фирма-производитель

Индийская компания Tata представила электрическую модификацию кроссовера Tata Punch. Автомобиль на родине оценивается от 1 099 000 рупий (1 172 000 рублей)

Внешне автомобиль напоминает смесь кроссоверов Omoda E5 и Sehol E40X (Москвич 3е). Передняя часть выделяется узкой полоской светодиодных фар и спортивными бамперами. На месте переднего шильдика расположилась крышка от порта для зарядки автомобиля. Задние фонари выполнены в форме гексагонов со светодиодным рисунком в виде трехлучевой звезды. Внутри все по современным стандартам. На передней панели устанавливается 14-дюймовый экран “мультимедийки” и 10,2-дюймовая “приборка”. Особенно привлекает внимание дизайн 2-спицевого мультифункционального рулевого колеса. Селектор КПП выполнен в виде шайбы. Также имеется единый блок климат-контроля и “горячих” клавиш. 

Стандартный Punch комплектуется одним электромотором мощностью 82 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Данная версия комплектуется батареей на 25 кВт*ч, которая позволяет преодолеть до 315 км на одном полном заряде. Флагманская комплектация оборудована электромотором мощность 122 л.с. и 190 Нм. В этом случае емкость батареи - 35 кВт*ч. Запас хода - 421 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 140 км/ч. Отмечается, что зарядка аккумулятора с 10% до 80% займет 56 минут.

При написании новости использовалась информация:
autocarindia

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