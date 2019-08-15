Новый автомобиль Джеймса Бонда- Tesla!

Специалист по компьютерной безопасности Трумен Кейн создал необычное программное обеспечение для электромобиля Tesla Model 3 — оно умеет распознавать модели и номерные знаки проезжающих мимо машин и даже лица прохожих

Теперь люди с манией преследования и прочие социофобы могут купить себе идеальный автомобиль. Любопытно, что система распознаёт номерной знак проезжающего мимо автомобиля и с помощью стороннего сервиса по поиску машин идентифицирует марку и модель. Если один и тот же автомобиль появляется рядом слишком часто, на экране мультимедийной системы всплывает предупреждение. Оно же может прийти на телефон.

Компьютер не только анализирует частоту появления машин в поле зрения Теслы, но и фиксирует время, геопозицию, а также делает скриншот из видео с возможным шпионом. Подобным же образом искусственный интеллект работает с пешеходами, которые близко подходят к машине. К слову, вся система работает при помощи стандартных датчиков и камер автомобиля, правда, дополнительно Теслу придется оснастить специальным компьютером.