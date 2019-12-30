Китайцы удешевили Tesla в три раза

Китайский стартап Xiaopeng Motors объявил о начале продаж электрокара P7, который стоит ровно в три раза дешевле электрокара Tesla Model S

Впрочем, удешевление не означает ухудшения качества и характеристик продукта. Уже в базовой комплектации покупателям доступны безрамочные двери, дорогие отделочные материалы, виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и мультимедиасистема с 14,97-дюймовым монитором, которым можно управлять с помощью тачпадов. Кроме того, для электромобиля заявлен автопилот третьего уровня с функцией автоматической парковки и самостоятельного движения по магистрали.

Что же касается технической части, то начальная версия Xpeng P7 имеет привод на задние колёса и оснащается единственным электродвигателем (266 лошадиных сил, 390 Нм крутящего момента), а батарея ёмкостью 81 киловатт-час обеспечивает дальность хода 550 километров по циклу NEDC.