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17 июн 2020

Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода

Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

Tesla Model S Long Range Plus стал первым в мире серийным автомобилем с максимальным пробегом более 400 миль по циклу EPA

Компания Tesla Motors представила новую топовую модификацию электрокара Model S, которая получила обозначение Long Range Plus. Новинка стала первым в мире серийным «зеленым» автомобилем с запасом хода более чем 400 миль.

Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Предыдущий рекорд «Теслы» по пробегу составлял 391 милю (629 км). При этом глава Tesla Илон Маск утверждал, что в автомобиле накануне тестов оставили ключ, из-за чего аккумулятор за ночь разрядился на 2%. Утечка энергии не позволила превзойти 400-милльный рубеж. Сообщается, что компании Tesla удалось улучшить максимальную дистанцию пробега благодаря использованию более легких материалов в конструкции автомобиля и в аккумуляторах, а также за счет специальных аэродинамических колес.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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