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15 май 2020

Tesla представила свой космический кроссовер

Tesla представила свой космический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Электрический кроссовер Tesla Model S стал официальным автомобилем NASA, который в конце мая доставит двух космонавтов на стартовую площадку корабля Dragon V2 фирмы SpaceX

Электрический кроссовер Tesla Model S стал официальным автомобилем NASA, он будет доставлять космонавтов на стартовую площадку к ракетам SpaceX, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС). В интернете появились первые фотографии такого автомобиля, получившего фирменную раскраску космического агентства.

«Вот новости о Tesla, которые понравятся каждому. Познакомьтесь с Model X, который привезет астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли на стартовую площадку миссии Demo-2», — написал администратор NASA Джим Брайденстайн. Ранее руководитель компании Tesla Motors Илон Маск, который также является исполнительным директором фирмы SpaceX, уже использовал электрокары во время предварительных тестов запуска ракет возле Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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