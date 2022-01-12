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12 янв 2022

Обновление Tesla Model S исправило давнюю проблему

Обновление Tesla Model S исправило давнюю проблему

Один из первых электрокаров, который принес компании Tesla известность, существенно не изменялся внешне с момента появления в 2012 году - до сегодняшнего дня

Да, были обновления софта. Работали над запасом хода. Модернизации подвергался и автопилот и силовые установки. Однако, изменений во внешности не происходило. Впрочем, на днях компания представила очередное обновление, которое затронуло облик модели.

Самая значимая деталь - новые фары матричного типа, которые уже устанавливаются на модели Model 3 и Model Y. Замена была произведена и по соображениям безопасности. Дело в том, что в свое время светотехника машины получила очень низкую оценку от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS). Проведенные ведомством тесты выявили недостаточную освещенность дороги, которую обеспечивала передняя оптика дореформенного электрокара – особенно в поворотах.

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