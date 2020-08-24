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24 авг 2020

"Теслу" приспособили под перевозку гробов

"Теслу" приспособили под перевозку гробов
Автор фото: фирма-производитель

Tesla Model S превратили в катафалк. Создатели подошли к процессу с юмором, заявив в анонсе, что теперь похороны можно провести в тишине

Катафалк был разработан британской компанией Coleman Milne, которая специализируется на автомобилях для похорон, и немецкой фирмой BINZ International. Чтобы приспособить обычную Tesla Model S под катафалк, электрокар удлинили, линия крыши стала выше, колесная база тоже увеличилась. Автомобиль сохранил все функции обычной Tesla, хотя запас хода по какой-то причине стал ниже — он составляет всего 350 километров.

«Бесшумный, стильный и идеально подходящий для клиентов, работающих в зонах, где требуется сверхнизкий уровень выбросов. Новый полностью электрический катафалк также удовлетворяет растущий потребительский спрос на ЭКО-похороны», — говорится про автомобиль на сайте производителя. Так что теперь, если вам понадобится уйти красиво или, как минимум, не банально, то способ есть.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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