"Теслу" приспособили под перевозку гробов

Tesla Model S превратили в катафалк. Создатели подошли к процессу с юмором, заявив в анонсе, что теперь похороны можно провести в тишине

Катафалк был разработан британской компанией Coleman Milne, которая специализируется на автомобилях для похорон, и немецкой фирмой BINZ International. Чтобы приспособить обычную Tesla Model S под катафалк, электрокар удлинили, линия крыши стала выше, колесная база тоже увеличилась. Автомобиль сохранил все функции обычной Tesla, хотя запас хода по какой-то причине стал ниже — он составляет всего 350 километров.

«Бесшумный, стильный и идеально подходящий для клиентов, работающих в зонах, где требуется сверхнизкий уровень выбросов. Новый полностью электрический катафалк также удовлетворяет растущий потребительский спрос на ЭКО-похороны», — говорится про автомобиль на сайте производителя. Так что теперь, если вам понадобится уйти красиво или, как минимум, не банально, то способ есть.