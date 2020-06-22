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22 июн 2020

Автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии

Автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии

Электромобиль Tesla Model 3 на одном из шоссе в китайской провинции Цзянси самопроизвольно разогнался до 127 километров в час, угодил в аварию и загорелся

Как сообщает издание Gizmochina, автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии: чёрный электрокар Model 3 в китайской провинции Цзянси в ходе движения по автомагистрали неожиданно начал самопроизвольно набирать скорость. Все попытки водителя остановиться ни к чему не привели — по его словам, электромобиль не реагировал на нажатие педали тормоза. Набрав 127 километров в час, Tesla Model 3 врезалась в неназванное препятствие, сильно повредив переднюю часть, и вдобавок загорелась.

В результате пожара во фронтальной части электромобиль полностью выгорел. О состоянии водителя ничего не сообщается. В Tesla заявили, что оказывают китайским правоохранительным органам всеобъемлющее содействие в расследовании дорожно-транспортного происшествия. В частности, производитель изучит все сохранившиеся данные со сгоревшего электромобиля, чтобы определить причины аварии. Предположительно, сбой был вызван неисправностью в работе системы автопилота.

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