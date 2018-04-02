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2 апр 2018

Tesla объявила о крупнейшем отзыве своих электромобилей

Tesla объявила о крупнейшем отзыве своих электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

У компании Tesla дела идут не очень: из-за того, что производственная программа по Model 3 не выполняется, она несет рекордные убытки. Финансовых потерь мало, теперь появились и репутационные: американский производитель объявил о первом в своей истории крупном отзыве автомобилей.

Под сервисную кампанию подпало 123 тысячи седанов Model S, которые были выпущены до апреля 2016 года. Причиной отзыва стала возможная коррозия болтов в усилителе руля. При этом, в сообщении компании отмечается, что наиболее вероятно возникновение данной проблемы в странах с холодным климатом, однако, Tesla отзовет автомобили по всему миру. В сервисных станциях будет произведена замена болтов на иные, стойкие к коррозии. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Российские владельцы автомобилей также могут их бесплатно отремонтировать, но… исключительно на официальных сервисах Tesla, ближайший из которых в европейской части России находится в Финляндии.

До этого самым крупным отзывом Tesla была сервисная кампания в отношении 11 тысяч кроссоверов Model X. В ходе внутризаводских испытаний выяснилось, что третий ряд сидений может самопроизвольно сложиться во время движения.

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Tesla

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