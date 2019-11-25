Tesla с тобой останется даже после «смерти»

Владелец Tesla Model S из Австрии разбил свой электрокар в прошлом месяце, однако до сих пор не может от него избавиться. Курьез, одним словом

История такова: в минувшем октябре владелец Tesla Model S из австрийского города Тироль не справился с управлением и врезался в дерево. Электрокар получил серьёзные повреждения и вдобавок загорелся. Официальный дилер «Теслы» признал разбитый лифтбек не подлежащим ремонту и восстановлению.

По логике вещей автомобиль надо было сразу утилизировать, и владелец собрался это сделать, однако, возникли непредвиденные сложности. Дело в том, что никто в Австрии не знает, как правильно утилизировать автомобили с электрическими силовыми установками и литий-ионными аккумуляторами, и не имеет соответствующей лицензии. Везти разбитую Model S в Германию, где утилизация возможна, слишком опасно: аккумулятор серьёзно повреждён и специалисты Tesla категорически не рекомендуют даже пытаться его демонтировать.