Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2019

Tesla с тобой останется даже после «смерти»

Tesla с тобой останется даже после «смерти»

Владелец Tesla Model S из Австрии разбил свой электрокар в прошлом месяце, однако до сих пор не может от него избавиться. Курьез, одним словом

История такова: в минувшем октябре владелец Tesla Model S из австрийского города Тироль не справился с управлением и врезался в дерево. Электрокар получил серьёзные повреждения и вдобавок загорелся. Официальный дилер «Теслы» признал разбитый лифтбек не подлежащим ремонту и восстановлению.

По логике вещей автомобиль надо было сразу утилизировать, и владелец собрался это сделать, однако, возникли непредвиденные сложности. Дело в том, что никто в Австрии не знает, как правильно утилизировать автомобили с электрическими силовыми установками и литий-ионными аккумуляторами, и не имеет соответствующей лицензии. Везти разбитую Model S в Германию, где утилизация возможна, слишком опасно: аккумулятор серьёзно повреждён и специалисты Tesla категорически не рекомендуют даже пытаться его демонтировать. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model S

Тесла стала энерджайзером

05 ноября 2019
Tesla Model S

Tesla будет бить рекорды

12 сентября 2019

Новый автомобиль Джеймса Бонда- Tesla!

15 августа 2019
Tesla Model S

Почему горит Tesla: ответ найден!

01 июля 2019

Автомобили Tesla прошли комплекс модернизации

25 апреля 2019
Tesla Model S

Автомобиль Tesla превратили в дом на колесах

11 апреля 2019

 Новости Tesla Motors Model S

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква?
Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 1 0