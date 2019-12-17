Автомобильный портал Motorpage
17 дек 2019

Автомобили Tesla опасны для детей

Автомобили Tesla опасны для детей
Автор фото: фирма-производитель

Система беспилотного вождения Tesla не смогла отличить мальчика, одетого в оранжевую футболку, от дорожного конуса такого же цвета

Canal Tesla Brasil опубликовали видео, где демонстрируется весь процесс казуса, когда автомобиль пытался распознать человека. Сначала на экране мультимедийной системы отобразились оба объекта – и мальчик, и конус. Затем на какое-то время конус пропал и на дисплее остался только ребенок, но в итоге автопилот решил, что перед ним именно дорожный конус.

Любопытно, что в прошлом году владельцу Tesla Model S удалось обмануть автопилот электрокара с помощью апельсина. Он зафиксировал фрукт на руле, благодаря чему включилась система автоматического управления, на которой мужчина проехал около 45 километров. Напомним, что обязательным условием для работы этой системы является то, что водитель должен постоянно держать руки на руле.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Cybertruck

Илон Маск отправит в космос пикап

13 декабря 2019

Tesla предложила заменить дворники лазерами

28 ноября 2019

Tesla с тобой останется даже после «смерти»

25 ноября 2019
Tesla Cybertruck 2022

Илон Маск представил Франкенштейна

22 ноября 2019

Tesla китайской сборки оказалась качественнее американского аналога

13 ноября 2019

Презентация пикапа Tesla: названа дата

07 ноября 2019

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"

Написано новостей:

2 4 8 7 0