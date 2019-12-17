Автомобили Tesla опасны для детей

Система беспилотного вождения Tesla не смогла отличить мальчика, одетого в оранжевую футболку, от дорожного конуса такого же цвета

Canal Tesla Brasil опубликовали видео, где демонстрируется весь процесс казуса, когда автомобиль пытался распознать человека. Сначала на экране мультимедийной системы отобразились оба объекта – и мальчик, и конус. Затем на какое-то время конус пропал и на дисплее остался только ребенок, но в итоге автопилот решил, что перед ним именно дорожный конус.

Любопытно, что в прошлом году владельцу Tesla Model S удалось обмануть автопилот электрокара с помощью апельсина. Он зафиксировал фрукт на руле, благодаря чему включилась система автоматического управления, на которой мужчина проехал около 45 километров. Напомним, что обязательным условием для работы этой системы является то, что водитель должен постоянно держать руки на руле.