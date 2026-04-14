Tesla представила финальные версии Model S и Model X

Tesla попрощается с моделями Model S и Model X, представив их финальные версии под названием Signature Edition

Всего планируется выпустить 250 экземпляров седана Model S и 100 кроссоверов Model X. Стоимость каждой версии составляет 159 420 долларов (12 156 000 рублей), что почти на 40% дороже флагманской модификации Plaid. Возможность приобрести «прощальную» версию будет только у избранного круга клиентов компании.

Несмотря на значительную прибавку к цене, силовая установка осталась без изменений. Обе модели оснащаются трехмоторной установкой Plaid мощностью 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента.

Основные отличия сосредоточены в дизайне и оснащении. Model S и Model X получили эксклюзивный красный цвет кузова Garnet Red, дополненный эмблемами золотого цвета. Отделка салона выполнена из белой алькантары, установлен фирменный руль-штурвал, а также присутствуют таблички с номером серии. В оснащение также входят ключи нового дизайна и расширенный пакет с пожизненным доступом к сети зарядных станций Supercharger и системой Full Self Driving.

