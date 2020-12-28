Автомобили Tesla стали музыкантами-виртуозами

Если ты, читатель Motorpage, обладаешь автомобилем Tesla – обнови свое программное обеспечение, тогда твоя машина сможет гудеть любым звуком

Да, мы не шутим – с новым обновлением ПО машин получает и функцию Boombox, которая позволяет творить шедевры – устанавливать любой звук на гудок автомобиля. Хочешь быть паровозом - легко, пароходом – пожалуйста! Хоть трамваем – в машину, помимо предустановленных, можно грузить свои звуки.

Но это не самое главное! С помощью «Бумбокса» машина может производить музыку снаружи во время движения. Так что автомобиль можно превратить, например, в фургончик мороженного. Говорят, что несколько владельцев собираются сделать из своих машин настоящий оркестр – загрузив записи отдельных музыкальных инструментов.