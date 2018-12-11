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11 дек 2018

Автопилот Tesla научится распознавать светофоры и знаки

Автопилот Tesla научится распознавать светофоры и знаки

Глава компании, Илон Маск, рассказал о свежих наработках по развитию  автономной системы вождения «Navigate on Autopilot». Примечателен тот факт, что все, указанные далее, функции появятся на серийных автомобилях уже в ближайшее время

Причина такой скорой модернизации кроется в платформе. Дело в том, что система автопилотирования базируется на аппаратном комплексе Hardware 2, который устанавливается на все модели электрокаров Tesla с октября 2016 года. Кстати, главное новшество в грядущем обновлении  -  способность  реагировать на сигналы светофора. Кроме того, автомобиль научится отслеживать знаки, например, «Движение без остановки запрещено».

В качестве дополнительных функций,  электрокары получат навык самостоятельного проезда перекрестков с круговым движением. Последним бонусом станет расширенный мастер парковки «Summon», который сможет доставить  электрокар из домашнего гаража к парковке возле офиса. Также Маск заявил, что на данный момент идет усиленная работа по созданию полноценного беспилотного комплекса Hardware 3. Он будет обладать нейросетью и собственным набором процессоров, что позволит обеспечить автомобиль высшим уровнем систем автопилотирования (прим. Пятый уровень - полностью автономное вождение без какого-либо вмешательства со стороны водителя).

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motor, L!FE

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