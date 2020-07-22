Автопилот Tesla увернулся от одной аварии, но тут же попал в другую

На шоссе в США произошла авария с участием внедорожника Dodge Durango и Tesla. Электромобиль при помощи системы автопилота сумел увернуться от столкновения с полуприцепом, однако в этот момент его протаранил американский внедорожник

Как сообщает портал Motor.ru, электромобиль двигался на автопилоте по своей полосе. В какой-то момент в зону, размеченную электронной системой Tesla, на мгновение сместился полуприцеп, перевозивший крупную строительную технику. Автопилот электромобиля незамедлительно отреагировал на опасную ситуацию, нажав на педаль тормоза, благодаря чему «Тесла» смогла избежать аварии с полуприцепом.

Однако позади электромобиля, не соблюдая дистанцию, двигался внедорожник Dodge Durango. В результате резкого торможения Tesla водитель «Доджа» не успел среагировать и вовремя затормозить. Автомобиль въехал в заднюю часть электрокара, а также попутно зацепил гибридный Toyota Prius, который двигался в соседней полосе.