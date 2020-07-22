Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2020

Автопилот Tesla увернулся от одной аварии, но тут же попал в другую

Автопилот Tesla увернулся от одной аварии, но тут же попал в другую

На шоссе в США произошла авария с участием внедорожника Dodge Durango и Tesla. Электромобиль при помощи системы автопилота сумел увернуться от столкновения с полуприцепом, однако в этот момент его протаранил американский внедорожник

Как сообщает портал Motor.ru, электромобиль двигался на автопилоте по своей полосе. В какой-то момент в зону, размеченную электронной системой Tesla, на мгновение сместился полуприцеп, перевозивший крупную строительную технику. Автопилот электромобиля незамедлительно отреагировал на опасную ситуацию, нажав на педаль тормоза, благодаря чему «Тесла» смогла избежать аварии с полуприцепом.

Однако позади электромобиля, не соблюдая дистанцию, двигался внедорожник Dodge Durango. В результате резкого торможения Tesla водитель «Доджа» не успел среагировать и вовремя затормозить. Автомобиль въехал в заднюю часть электрокара, а также попутно зацепил гибридный Toyota Prius, который двигался в соседней полосе.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Илон Маск анонсировал полный автопилот

09 июля 2020
шорты от Tesla

Tesla высмеяла завистников, выпустив фирменные женские шорты

07 июля 2020

Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых машин

25 июня 2020

Автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии

22 июня 2020
Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck станет музейным экспонатом

22 июня 2020

Tesla попросила дизайнеров создать электрокар в «китайском стиле»

18 июня 2020

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров. часть 2 Тест драйв
22 июля 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров (часть 2)"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 как вместе с платформой изменился характер
Тест драйв
20 июля 2020

Land Rover Discovery Sport
"Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport"
Audi A8 - audi a8 2018 и раздвоение личности
Тест драйв
17 июля 2020

Audi A8
"Audi A8 и раздвоение личности"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 2 6 4