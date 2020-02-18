Для Tesla Model 3 приготовили агрессивный обвес

Американская мастерская Darwinpro показала тюнинг-кит, который добавляет агрессии Tesla Model 3. Пакет внешних улучшений делает недорогой электромобиль похожим на болид.

В списке кастомных деталей от Darwinpro — расширители колёсных арок, капот, боковые юбки, новые бамперы, сплиттер, диффузор с «формульным» диодным стоп-сигналом, заднее антикрыло, а также десятиспицевые колёсные диски. О доработках интерьера электромобиля не сообщается, что что Model 3 Darwinpro сохранит минимализм в салоне и функциональные сиденья без дизайнерских изысков.

Модернизация технической начинки ограничена занижением подвески. Интересно, что необычный обвес можно заказать для любой версии электромобиля. Любопытно, что в качестве материала можно использовать, как углепластик, так и стекловолокно.