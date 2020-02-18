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18 фев 2020

Для Tesla Model 3 приготовили агрессивный обвес

Для Tesla Model 3 приготовили агрессивный обвес
Автор фото: фирма-производитель

Американская мастерская Darwinpro показала тюнинг-кит, который добавляет агрессии Tesla Model 3. Пакет внешних улучшений делает недорогой электромобиль похожим на болид.

В списке кастомных деталей от Darwinpro — расширители колёсных арок, капот, боковые юбки, новые бамперы, сплиттер, диффузор с «формульным» диодным стоп-сигналом, заднее антикрыло, а также десятиспицевые колёсные диски. О доработках интерьера электромобиля не сообщается, что что Model 3 Darwinpro сохранит минимализм в салоне и функциональные сиденья без дизайнерских изысков.

Модернизация технической начинки ограничена занижением подвески. Интересно, что необычный обвес можно заказать для любой версии электромобиля. Любопытно, что в качестве материала можно использовать, как углепластик, так и стекловолокно. 

При написании новости использовалась информация:
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