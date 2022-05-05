Илон Маск хочет застроить Шанхай своими фабриками по производству электромобилей

Похоже, что известный американский магнат решил создать из китайского города полноценный кластер по производству и экспорту электромобилей

Надо сказать, что у Tesla в Шанхае уже есть фабрика, которая уже долгое время успешно функционирует, обеспечивая автомобилями рынок Китая и других азиатских стран.

Ежегодно местный завод выпускает около полумиллиона электромобилей. Причин, по которым нужно строить второе предприятие, топ-менеджер не назвал, однако, было официально объявлено, что вторая фабрика также будет рассчитана на производство полумиллиона машин ежегодно. Таким образом, в одном только Китае Tesla сможет производить около миллиона машин.

Выпускать на расширенном предприятии планируется те же модели, что и сейчас: седан Model 3 и кроссовер Model Y. Их станут продавать как в Китае, так и в Японии и Европе.

