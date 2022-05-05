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5 май 2022

Илон Маск хочет застроить Шанхай своими фабриками по производству электромобилей

Илон Маск хочет застроить Шанхай своими фабриками по производству электромобилей

Похоже, что известный американский магнат решил создать из китайского города полноценный кластер по производству и экспорту электромобилей

Надо сказать, что у Tesla в Шанхае уже есть фабрика, которая уже долгое время успешно функционирует, обеспечивая автомобилями рынок Китая и других азиатских стран.

Ежегодно местный завод выпускает около полумиллиона электромобилей.  Причин, по которым нужно строить второе предприятие, топ-менеджер не назвал, однако, было официально объявлено, что вторая фабрика также будет рассчитана на производство полумиллиона машин ежегодно. Таким образом, в одном только Китае Tesla сможет производить около миллиона машин.

Выпускать на расширенном предприятии планируется те же модели, что и сейчас: седан Model 3 и кроссовер Model Y. Их станут продавать как в Китае, так и в Японии и Европе.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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