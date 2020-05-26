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26 май 2020

Илон Маск не будет уменьшать свой Cybertruck

Илон Маск не будет уменьшать свой Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla не будет менять размер пикапа Cybertruck при запуске в серию. При этом впоследствии компания может выпустить более компактную модель

Компания Tesla Motors не собирается уменьшать габариты электрического пикапа Cybertruck при запуске в серию. Об этом в своем твиттере написал глава американского автопроизводителя Илон Маск. Ранее Маск говорил, что товарный автомобиль может получиться меньше прототипа, длина которого составляет 5,9 метра. Руководитель Tesla рассматривал возможность уменьшения автомобиля примерно на 3% — за счет более низких окон и центральной линии кузова.

Теперь Маск написал, что они вместе с главным дизайнером компании Францем Хольцхаузеном пришли к выводу о невозможности сделать автомобиль меньше. При этом глава «Теслы» отметил, что в дальнейшем компания может выпустить компактный пикап, предназначенный для глобального рынка.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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