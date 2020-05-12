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12 май 2020

Илон Маск оказался русским

Илон Маск оказался русским

Глава Tesla разозлился из-за запрета открыть завод Tesla и обложил администрацию Калифорнии бранью

Tesla подала иск против властей округа Аламеда, которые запретили компании возобновлять работу автозавода во Фримонте (Калифорния) до окончания карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Юристы Tesla просят признать действия администрации Аламеды незаконными.

8 мая Tesla заявила о намерении возобновить производство во Фримонте. В нарушение предписания о самоизоляции к работе должны были вернуться 30% персонала. Маск аргументировал планы тем, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, позволяющий возобновить производство в отдельных частях штата. При этом он не принял во внимание тот факт, что власти округов могут продлить карантин на своей территории, что и сделала администрация Аламеды. Самоизоляция на территории округа продлена до конца мая.

В иске говорится, что ранее власти Аламеды допускали возобновление бизнеса по выпуску электромобилей и батарей, то есть их новый приказ противоречит предыдущему. Интересно, что вечером 9 мая вокруг этого дела случился забавный эпизод. Бывший министр труда США Роберт Райх прокомментировал через свой Твиттер активность главы Теслы: «Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении». На это Илон Маск ответил на русском: «Скучный идиот».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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