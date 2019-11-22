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22 ноя 2019

Илон Маск представил Франкенштейна

Илон Маск представил Франкенштейна
Автор фото: фирма-производитель

Tesla представила свой первый электрический пикап Cybertruck, который имеет очень своеобразный внешний вид

Строго говоря, на данный момент были представлены рендеры и один «живой» прототип, правда, и  этого было достаточно, чтобы мировые СМИ начали трубить о настоящем уродстве автомобиля. Мы судить так строго не беремся, но отметим, что пикап не имеет ничего общего со стилистикой остального семейства автомобилей Tesla. Более того, все предыдущие тизеры оказались, что называется, ложными, так как там мы наблюдали автомобиль плавных линий и обводов, а на презентации всем показали нечто угловатое … .  В любом случае, сам Маск заявляет, что пикап получил футуристический дизайн в стиле машин будущего из вселенной фильма «Бегущий по лезвию». К слову, кузов автомобиля выполнен из сверхвысокопрочной стали, которая применяется в строительстве ракет Space-X.

Что касается технических характеристик, то электрический пикап получил адаптивную пневматическую подвеску. Длина Cybertruck составляет 5885 мм, ширина — 2027 мм, а высота 1905 миллиметров. Величина клиренса — 40 сантиметров. Грузоподъемность пикапа составляет 1587 килограммов. Начальные версии новинки с задним приводом комплектуются одним электромотором. Разгон до «сотни» у такого пикапа занимает около 6,5 секунды. Максимальная скорость — 177 км в час. Также клиентам предложат модификацию пикапа с двумя электрическими моторами и системой полного привода. Такой автомобиль набирает 100 км/ч за 4,5 с. Топовая версия Cybertruck под названием Tri Motor оснащается сразу тремя электромоторами. Один двигатель установлен на передней оси и два на задней. До 100 км/ч машина разгоняется всего за 2,9 с, что делает новинку одним из самых быстрых пикапов в мире. Максимальная скорость Cybertruck — около 210 км в час. На одном заряде пикап от Tesla может проехать более 800 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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