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2 дек 2020

Илон Маск предупредил своих о падении акций

Илон Маск предупредил своих о падении акций

Царь всея автомобильного электричества попросил своих сотрудников сосредоточиться на прибыли, мол если не работать, то все рухнет

Казалось бы, чего бояться компании, которая является чуть ли не самым дорогим автопроизводителем? Как оказалось, (Маск сам сказал) фактическая прибыль компании остаётся очень скромной — на уровне 1-2 процентов. Удорожание же компании связано с позитивными ожиданиями инвесторов. А ожидания – вещь изменчивая и им надо соответствовать, а то вся история может рухнуть в пропасть.

Поэтому Маск просит своих сотрудников думать о прибыли компании и стараться максимально экономить: «50 центов здесь, 20 центов там, а сэкономить 5 долларов — это вообще отличная идея» - приводит его цитату портал Auto.ru. К слову, глава Tesla заявил, что экономия способствует проектированию создания «народного электрокара».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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