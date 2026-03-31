Илон Маск намекнул на новую флагманскую модель Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск ограничился коротким, но интригующим заявлением, пообещав автомобиль, который окажется «намного круче минивэна»

Подробностей о новинке пока нет, однако момент для анонса выбран неслучайно. Уже в этом году Tesla планирует завершить производство Tesla Model S и Tesla Model X, освобождая место для новой флагманской модели.

Одним из наиболее вероятных сценариев считается появление крупного внедорожника с дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Ранее подобный автомобиль уже мелькал в виде прототипа в корпоративных материалах компании, но никаких официальных анонсов до настоящего времени не было.

Предполагается, что будущий полноразмерный SUV может получить трехрядный салон. Такой шаг выглядит логичным на фоне стабильного спроса на крупные семейные автомобили в США. Кроме того, использование архитектуры Cybertruck позволит Tesla снизить затраты на разработку и ускорить вывод модели на рынок. Это особенно важно с учетом не самых высоких продаж самого пикапа, который может получить вторую жизнь в виде родственного внедорожника.

