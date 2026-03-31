Автомобильный портал Motorpage
31 мар 2026

Илон Маск намекнул на новую флагманскую модель Tesla

Автор фото: Социальные сети

Глава компании Tesla Илон Маск ограничился коротким, но интригующим заявлением, пообещав автомобиль, который окажется «намного круче минивэна»

Подробностей о новинке пока нет, однако момент для анонса выбран неслучайно. Уже в этом году Tesla планирует завершить производство Tesla Model S и Tesla Model X, освобождая место для новой флагманской модели.

Одним из наиболее вероятных сценариев считается появление крупного внедорожника с дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Ранее подобный автомобиль уже мелькал в виде прототипа в корпоративных материалах компании, но никаких официальных анонсов до настоящего времени не было.

Предполагается, что будущий полноразмерный SUV может получить трехрядный салон. Такой шаг выглядит логичным на фоне стабильного спроса на крупные семейные автомобили в США. Кроме того, использование архитектуры Cybertruck позволит Tesla снизить затраты на разработку и ускорить вывод модели на рынок. Это особенно важно с учетом не самых высоких продаж самого пикапа, который может получить вторую жизнь в виде родственного внедорожника.
 

При написании новости использовалась информация: carscoops
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model 3

Tesla опровергла слухи о бюджетной Model 3 для Китая

30 марта 2026

Замена батареи Tesla оказалась дороже самого автомобиля

26 января 2026
Tesla Model Y Standard (2026)

Tesla представила бюджетную версию Model Y

08 октября 2025
Tesla Model Y Performance

Tesla показала новую самую дорогую версию кроссовера Model Y Performance

01 сентября 2025
Tesla Model Y (2025)

Голосовой ассистент в Tesla Model Y теперь работает на ИИ от DeepSeek и ByteDance

25 августа 2025
Tesla Roadster Concept (2017)

Tesla пророчит громкое возвращение Roadster

29 июля 2025

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"

Написано новостей:

3 6 9 9 9