Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2020

Илон Маск продаёт Tesla Apple

Илон Маск продаёт Tesla Apple

Строго говоря, он только хочет сделать это, вернее хотел - ещё тогда в мрачные времена выпуска Model 3

Да настало время занимательных историй от одного из сумрачных гениев автомобильного мира. Да, в 2017-2018 годах у Tesla был действительно сложный период- проблемы с качеством самой Model 3 и наращиванием ее производства. Как сообщил Маск в своём блоге, он настолько распереживался и расстроился, что захотел продать своё детище Apple, он даже был готов демпинговать и продавать акции за одну десятую от текущей стоимости.

Конечно же, ничего не вышло, но читатели Motorpage даже не представляют насколько! Оказывается, Тим Кук - президент Apple отказался от встречи! «В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla Apple (за одну десятую ее текущей стоимости). Он отказался от встречи» - приводит цитату Маска портал Drom. Интересно, что было бы, если тот согласился. К сожалению, история сослагательных наклонений не знает.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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