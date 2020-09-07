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7 сен 2020

Эксперты раскритиковали автопилот Tesla

Эксперты раскритиковали автопилот Tesla

Издание Consumer Reports раскритиковало автопилот компании Tesla, призвав покупателей с осторожностью относиться к покупке опциональной «полной» системы

Consumer Reports выявили проблемы с функциями автоматической парковки (Autopark), автономного движения по стоянкам к указанным точкам (Summon и Smart Summon), автопилота в связке с маршрутом по навигатору (Navigate on Autopilot) и автоматических реакций на сигналы светофора или знак «Стоп» (Traffic Light and Stop Sign Control). Испытания проводились в разных погодных условиях, периодах дня и локациях, а также при последнем доступном обновлении FSD.

В случае с автоматической парковкой автомобиль часто не «видел» подходящее место или, найдя его один раз, не распознавал при последующих попытках с теми же условиями. Функция Summon, которая позволяет водителю с помощью приложения поставить машину в тесное парковочное место или выгнать её оттуда, в целом работала неплохо, но нерегулярно: в ряде случаев автомобиль не заезжал на место полностью или парковался под неправильным углом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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