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17 янв 2022

Эксперты раскритиковали систему автопилотирования Tesla

Эксперты раскритиковали систему автопилотирования Tesla

Эксперт Forbes в области беспилотных технологий  Брэд Темпелтон раскритиковал фирменный автопилот Tesla. Оказалось, что пользоваться им попросту опасно

Темпелтон отметил, что  проверял систему Full Self-Driving на круговом маршруте длиной 5,6 километра. Он был проложен вокруг штаб-квартиры Apple в Купертино и проходил по типичной «одноэтажной Америке». За 12 проездов автопилот каждый раз совершал новые ошибки.

Автомобиль постоянно демонстрировал  резкие разгоны и торможения. К тому же на городских дорогах  электрокар совершал неаккуратные перестроения, а пару раз он чуть не врезался в припаркованные машины.  Интересно, но Темпелтон предложил и пути решения данных сбоев – применение более точных карт и установка лидара в пару к камерам.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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