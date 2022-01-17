Эксперты раскритиковали систему автопилотирования Tesla

Эксперт Forbes в области беспилотных технологий Брэд Темпелтон раскритиковал фирменный автопилот Tesla. Оказалось, что пользоваться им попросту опасно

Темпелтон отметил, что проверял систему Full Self-Driving на круговом маршруте длиной 5,6 километра. Он был проложен вокруг штаб-квартиры Apple в Купертино и проходил по типичной «одноэтажной Америке». За 12 проездов автопилот каждый раз совершал новые ошибки.

Автомобиль постоянно демонстрировал резкие разгоны и торможения. К тому же на городских дорогах электрокар совершал неаккуратные перестроения, а пару раз он чуть не врезался в припаркованные машины. Интересно, но Темпелтон предложил и пути решения данных сбоев – применение более точных карт и установка лидара в пару к камерам.