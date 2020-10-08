Автомобильный портал Motorpage
8 окт 2020

Электрокар Tesla долетел до Марса

Электрокар Tesla долетел до Марса
Автор фото: фирма-производитель

Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл заявил, что родстер Tesla, запущенный Илоном Маском в космос, 7 октября добрался до Марса

По расчётам МакДауэлла, которыми он поделился в Twitter, 7 октября в 9:25 по московскому времени Tesla Roadster подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров. Это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.

Таким образом, электрокар, недавно причисленный к категории космического мусора, преодолел очередной рубеж. С момента запуска на ракете-носителе Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар отдалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду.В августе 2019 года Roadster завершил первый оборот вокруг Солнца – на это ушло 557 дней. На тот момент машина отдалилась от Земли на расстояние 115 миллионов километров.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model 3 (2018)

Tesla Model 3 проиграла «немцам» в новом тесте EuroNCAP

02 октября 2020

Tesla представила новые аккумуляторы – революции нет!

24 сентября 2020

Tesla займется выпуском народного автомобиля

23 сентября 2020

Tesla заменит батареи на печеньки

17 сентября 2020

Автомобиль Илона Маска признали космическим мусором

09 сентября 2020

Эксперты раскритиковали автопилот Tesla

07 сентября 2020

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие
Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 2 8