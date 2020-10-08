Электрокар Tesla долетел до Марса

Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл заявил, что родстер Tesla, запущенный Илоном Маском в космос, 7 октября добрался до Марса

По расчётам МакДауэлла, которыми он поделился в Twitter, 7 октября в 9:25 по московскому времени Tesla Roadster подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров. Это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.

Таким образом, электрокар, недавно причисленный к категории космического мусора, преодолел очередной рубеж. С момента запуска на ракете-носителе Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар отдалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду.В августе 2019 года Roadster завершил первый оборот вокруг Солнца – на это ушло 557 дней. На тот момент машина отдалилась от Земли на расстояние 115 миллионов километров.