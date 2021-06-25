Как убить Tesla?

Известно, что на центральном планшете популярного электрокара завязано очень много важных функций. То есть, у вас в наличии не только музыка и климат-контроль, но и управление автомобильными системами! Недавно даже было объявлено, что там будет находиться и виртуальный селектор с выбором режимов движения

Хорошо, мы поняли, что эта штука очень важна, а что будет если ее разбить? Да, разбить и вдребезги. У нас рука не поднимется, а у одного блогера из США выдержки хватило! Он взял молоток и хладнокровно стал наносить удары по монитору. Результат оказался предсказуемым и непредсказуемым одновременно!

Конечно, экран разбился, вдребезги. Блогер даже зашел еще дальше и вырвал планшет, что называется, «с мясом»! Занятно, но с машиной ничего не произошло - совсем! Она спокойно продолжила движение. Экспериментатор даже выключил двигатель, затем включил — всё работало в штатном режиме.