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25 июн 2021

Как убить Tesla?

Как убить Tesla?

Известно, что на центральном планшете популярного электрокара завязано очень много важных функций. То есть, у вас в наличии не только музыка и климат-контроль, но и управление автомобильными системами! Недавно даже было объявлено, что там будет находиться и виртуальный селектор с выбором режимов движения

Хорошо, мы поняли, что эта штука очень важна, а что будет если ее разбить?  Да, разбить и вдребезги. У нас рука не поднимется, а у одного блогера из США выдержки хватило! Он взял молоток и хладнокровно стал наносить удары по монитору. Результат оказался предсказуемым и непредсказуемым одновременно!

Конечно, экран разбился, вдребезги. Блогер даже зашел еще дальше и вырвал планшет, что называется, «с мясом»! Занятно, но с машиной ничего не произошло - совсем! Она спокойно продолжила движение. Экспериментатор даже выключил двигатель, затем включил — всё работало в штатном режиме.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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