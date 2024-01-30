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30 янв 2024

Китайцы требуют Tesla Cybertruck

Китайцы требуют Tesla Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Новый электрический пикап Tecla Cybertruck вызвал в Китае настоящий фурор после проведения ряда презентаций в городах Поднебесной. Но проблема кроется в том, что его никто не может купить

Официальные продажи могут так и не состояться в связи с ограничениями по китайскому законодательству. При всех своих внушительных габаритах Cybertruck по техническим стандартам попадает в категорию “многоцелевых грузовиков”, в связи с этим, эксплуатация такого вида транспортного средства в городах сильно ограничена. К примеру, в Пекине действуют не только зоны, куда запрещено таким автомобилям заезжать, но также существуют и определенные временные промежутки, которые ограничивают проезд грузовых автомобилей по дорогам общего пользования.

Пока не ясно, с какой целью Tesla проводит свои презентации Cybertruck в Китае. Вероятно, это связано с повышением конкурентоспособности компании на китайском рынке и для повышения имиджа бренда среди потенциальных покупателей американских “электричек”.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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