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4 фев 2017

Компания Tesla Motors меняет название

Компания Tesla Motors меняет название
Автор фото: фликр.ком

Американское издание «CNBC» сообщает о смене названия компании Tesla Motors. Отныне молодая и успешная компания носит имя «Tesla Inc.».

Стоит отметить, что пока никаких заявлений относительно смены названия не прозвучало ни от основателя компании Илона Маска, ни от его официальных представителей. Предполагается, что слово «Motors» исчезло из названия из-за того, что компания уже давно перестала быть просто автопроизводителем – ее сфера деятельно охватывает куда больше областей, чем создание и реализация электрических автомобилей.

Так, в январе этого года Tesla в сотрудничестве с Panasonic Corporation запустила на своем предприятии в штате Невада серийное производство литий-ионных элементов питания для электрокаров. Стоит отметить, что поскольку сам проект Gigafactory еще далек до завершения, на начальном этапе объемы производства аккумуляторов не впечатляют, однако уже в следующем году компания планирует только на одном заводе собирать столько аккумуляторов (по совокупной емкости), сколько сейчас производится во всем мире.

Кроме того, тогда еще Tesla Motors, совместно с другой компанией Илона Маска – SpaceX – запустила проект Hyperloop. Это проект по созданию высокоскоростного поезда, который будет перемещаться в специальных туннелях, проложенных под землей. Отличительной особенностью Hyperloop является то, что внутри этих тоннелей системой насосов будет поддерживаться форвакуум – состояние газа при предельном остаточном давлении. Благодаря этому, поезд может развивать внутри этого тоннеля дозвуковые скорости, а в теории – и сверхзвуковые.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, За Рулем, Мотор

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