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16 авг 2024

Компания Tesla открыла предзаказ на Cybertruck с увеличенным запасом хода

Компания Tesla открыла предзаказ на Cybertruck с увеличенным запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

После рыночного дебюта электрического пикапа Tesla Cybertruck, многие были удивлены разницей реального и заявленного запаса хода у автомобиля. Чтобы слегка выкрутититься из этой ситуации, компания Илона Маска решила сделать Cybertruck с увеличенным запасом хода Range Extender

Однако это не отдельная версия в семействе, как Cyberbeast, а специальное оборудование, которое устанавливается в грузовую платформу и занимает примерно треть от всего объема пространства багажника. Невозвратный депозит за нее обойдется в 500 долларов, а окончательная стоимость может достигать 16 000 долларов.

Заявлено, что дополнительная емкость батареи, пока точно неизвестно какая, обеспечит запас хода до 470 миль (примерно 756 км). Такой диапазон хода не является теми 500 милями (805 км), которые обещала компания на презентации автомобиля, но все же, близкое к ним значение. Напомним, что запас хода у Cyberbeast заявлен в 320 миль (515 км), а у обычной полноприводной модификации - 340 миль (547 км). Версии Range Extender для моноприводной версии (всего 250 миль/402 км) не заявлено.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

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