Можно ли Tesla переделать в обычный автомобиль?

Можно, и не спрашивайте зачем. Скажем больше, в США есть люди, которые находятся на пути завершения данной процедуры

Что значит «переделать в обычный автомобиль»? То и значит, что машину из электрокара превратят в обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Есть на свете такой блогер по имени Ричард Бенуа. Он до недавнего времени ездил на Tesla Model S, однако, она успела ему наскучить, но вместо продажи, он подверг ее, скажем так, операции о смене внутренностей, которая продолжается до сих пор.

Какова была задача – установить в электромобиль мотор V8. Каков результат – проект выполнен процентов на 25, ибо он повлек за собой целый ряд технических сложностей. Во-первых, кон-струкция Model S вообще не рассчитана на примене¬ние тех компонентов, которые обычно стоят на автомобилях с ДВС, а значит блогеру и его команде приходится учитывать целое множество нюансов, вроде наиболее оптимального расположения топливного бака. Последний отчет о проекте повествует, о том, что Бенуа занялся установкой трансмиссии. Надеемся, что ему удастся закончить свою работу и провозгласить маленькую победу консервативного мира.