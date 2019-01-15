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15 янв 2019

Не верь, не бойся, разливай!

Не верь, не бойся, разливай!

Илон Маск любит хвалить свои автомобили, называя их лучшими во всех отношениях. Недавно он сообщил, что белая обивка кресел в автомобилях Tesla обладает инновационными грязеотталкивающими свойствами. В этот раз люди не решились верить на слово и проверили это громкое заявление

Да, Илон Маск лично в Твиттере сообщил о стойкости кресел даже перед красным вином. Проверка, кстати, не заставила себя ждать и была реализована крайне варварским способом -некий владелец Tesla Model 3 взял бутылку красного вина и вылил ее на сиденье. Разумеется, можно было предположить, что пятен не миновать, однако на практике ничего такого не произошло.

Чуть подождав, испытатель  протер кресло обычной тряпкой и убедился  в том, что Маск говорит только правду. Он и на этот раз не обманул - на кресле не осталось и следа от пролитого вина, а, между тем, оно является страшным врагом для светлой обивки. Кстати, вина не осталось даже на швах, и прострочка сидений также осталась девственно чистой.

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При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал, Рамблер

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