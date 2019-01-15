Не верь, не бойся, разливай!

Илон Маск любит хвалить свои автомобили, называя их лучшими во всех отношениях. Недавно он сообщил, что белая обивка кресел в автомобилях Tesla обладает инновационными грязеотталкивающими свойствами. В этот раз люди не решились верить на слово и проверили это громкое заявление

Да, Илон Маск лично в Твиттере сообщил о стойкости кресел даже перед красным вином. Проверка, кстати, не заставила себя ждать и была реализована крайне варварским способом -некий владелец Tesla Model 3 взял бутылку красного вина и вылил ее на сиденье. Разумеется, можно было предположить, что пятен не миновать, однако на практике ничего такого не произошло.

Чуть подождав, испытатель протер кресло обычной тряпкой и убедился в том, что Маск говорит только правду. Он и на этот раз не обманул - на кресле не осталось и следа от пролитого вина, а, между тем, оно является страшным врагом для светлой обивки. Кстати, вина не осталось даже на швах, и прострочка сидений также осталась девственно чистой.