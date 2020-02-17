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17 фев 2020

Немецкий суд ставит палки в колеса Tesla

Немецкий суд ставит палки в колеса Tesla

Немецкий суд обязал Теслу прекратить расчистку лесных угодий под Берлином для строительства своего первого европейского завода по производству электромобилей и аккумуляторов

Высший административный суд (OVG) Берлина-Бранденбурга в субботу приказал приостановить работы по вырубке деревьев в окрестностях Берлина, где американский производитель электромобилей Tesla планирует построить свой первый в Европе завод "Gigafactory".

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен был заработать с лета 2021 года. Согласно планам компании, там должно выпускаться около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения.  Немецкие экологи, которые хотят не допустить вырубки деревьев в лесу близ Берлина, даже успели подать несколько исков, но местные суды отклонили их. Видимо борцы за климат смогли дойти до верхних эшелонов и отстоять свои интересы. Немецкая пресса уже назвала решение Высшего суда «маленькой экологической проблемой».

В то же время, представители Христианско-демократического и Свободно-демократического движений предупредили, что юридическая битва против завода нанесет серьезный и долговременный ущерб имиджу Германии как месту для ведения бизнеса, сообщает Automotive News Europe.

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