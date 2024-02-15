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15 фев 2024

“Нержавеющий” Tesla Cybertruck заржавел

“Нержавеющий” Tesla Cybertruck заржавел
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что многие владельцы Tesla Cybertruck, которые получили свои пикапы буквально несколько недель назад, стали жаловаться на ржавеющий кузов автомобиля

Несколько “счастливых” владельцев обнаружили проблему буквально после первого дождя, когда на кузовных панелях из нержавеющей стали появились мелкие, но заметные пятна ржавчины. Один из владельцев даже пожаловался, что он получил пикап уже с соответствующими следами коррозии.

Официально пока данная проблема никак не комментируется. В поддержке жалующимся владельцам Cybertruck ответили, что на данный момент они не могут устранить дефект и обещают вернуться с обратной связью через месяц, когда появятся необходимые инструменты.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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