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10 сен 2018

Новое детище Илона Маска — грузовик Tesla отправился в путь

Новое детище Илона Маска — грузовик Tesla отправился в путь
Автор фото: AutoDoza.ru

В подтверждение этого уже в нескольких штатах был замечен этот автомобиль, выделяющийся на дороге своей футуристической внешностью

Недавно на дорогах США был замечен грузовой автомобиль Tesla Semi. Модель была представлена компанией ещё в прошлом году. Традиционно продвижение на рынок созданий Илона Маска окутано тайной – компания не разглашает деталей и подробностей.  По плану сейчас  проходят тестовые испытания.

Первый грузовик от одного из лидеров электрического автомобилестроения по информации производителя должен проехать на одном заряде своих батарей 800 километров. Это очень хороший показатель для грузового транспорта. Но оценка перспектив эксплуатации будет зависеть от грузоподъёмности и собственной массы, которая во многом зависит от веса батарей. Эти параметры грузовика от Tesla пока остаются неизвестными.

Динамика нового электромобиля не вызывает вопросов у специалистов. По сообщениям инженеров он будет разгоняться до сотни километров в час всего за 5 секунд.

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При написании новости использовалась информация:
L!FE, Faktom.ru

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